Brandweer Westhoek werd dinsdagavond rond 23.50 uur opgeroepen voor een brand in een opslaggebouw bij de Chiro in de Donkerweg in Langemark. Bij aankomst was er sprake van hevige rookontwikkeling. In het gebouw bevonden zich op dat moment een vijftiental jongeren die er bezig waren aan een inleefweek.

De jongeren werden onmiddellijk geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen ontmoetingscentrum. Ze raakten niet gewond en werden later opgehaald door hun ouders. Uit voorzorg werd via BE-Alert aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.