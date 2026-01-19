6°C
Langemark-Poelkapelle

Brand legt chi­ro­lo­kaal in Lan­ge­mark vol­le­dig in de as: beperk­te asbest­ver­vui­ling, geen gevaar voor omgeving

Dinsdagavond is brand uitgebroken in een opslaggebouw bij het chirolokaal in de Donkerweg in Langemark. Het gebouw brandde volledig uit, maar de aanwezige jongeren raakten niet gewond. Na controles bleek enkel sprake van beperkte asbestvervuiling in de onmiddellijke omgeving.

Brandweer Westhoek werd dinsdagavond rond 23.50 uur opgeroepen voor een brand in een opslaggebouw bij de Chiro in de Donkerweg in Langemark. Bij aankomst was er sprake van hevige rookontwikkeling. In het gebouw bevonden zich op dat moment een vijftiental jongeren die er bezig waren aan een inleefweek.

De jongeren werden onmiddellijk geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen ontmoetingscentrum. Ze raakten niet gewond en werden later opgehaald door hun ouders. Uit voorzorg werd via BE-Alert aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

Asbestvervuiling

Het gebouw, een voormalige tribune van een voetbalterrein die later dienstdeed als opslagplaats voor de Chiro, brandde volledig uit. In de dakbedekking bleek asbest aanwezig te zijn. Controleploegen van de brandweer brachten de mogelijke vervuiling in kaart onder leiding van een adviseur gevaarlijke stoffen.

Na verdere controles werd enkel asbestvervuiling vastgesteld in de onmiddellijke omgeving van het chirolokaal. Buiten de site is geen vervuiling aangetroffen. In de vroege ochtend werd de veiligheidsmaatregel daarom opgeheven: ramen en deuren mogen opnieuw geopend worden en ventilatiesystemen kunnen weer ingeschakeld worden. Het eerder geopende infonummer is niet langer actief.

