De brand brak uit in het bedrijfsgebouw van Kubric. Volgens de burgemeester gaat het om de bedrijfswoning en een loods. De buurt kreeg een Be Alert-melding om ramen en deuren gesloten te houden want er was een felle rookontwikkeling.



Niemand raakte gewond. De brand is intussen onder controle. Volgens de eigenaar is alles heel snel gegaan. Over de oorzaak is voorlopig nog niets bekend.