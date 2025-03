In Harelbeke is zondagmiddag een brand uitgebroken in de opslagplaatsen van Carrefour Market, Supra Bazar en Koiparadijs. De grootste schade was er aan die van Carrefour Market. Er vielen geen slachtoffers. De brandweer heeft de brand onder controle, maar houdt momenteel nog grondig nazicht om er zeker van te zijn dat het vuur niet meer woekert tussen de afscheidingspanelen.