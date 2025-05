De hulpdiensten waren kort na de melding ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Rond 10.45 uur was de situatie opnieuw veilig. Door de aanhoudende droogte is er nog geruime tijd nageblust om heropflakkering te voorkomen.

In totaal ging ongeveer 200 vierkante meter duingras in vlammen op. De getroffen zone is intussen opnieuw vrijgegeven. Niemand raakte gewond.

Momenteel is aan de kust de AG Coast Walk bezig, het parcours kreeg een kleine wijziging.