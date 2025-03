Arbeiders die op dat moment in de Grauwe Broederstraat in Diksmuide aan het werk waren, konden de brand zelf blussen. De vlammen waren ontstaan bij een tafeltje, maar de rook- en roetschade zorgden ervoor dat het appartement tijdelijk onbewoonbaar is verklaard.

De vier slachtoffers, die lichte rookvergiftiging opliepen, zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek.