In Waregem heeft het vanmorgen gebrand in het centrum. Het vuur brak uit rond 8 uur. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk.
Het vuur ontstond wellicht in de keuken van het gebouw in de Oscar Verschuerestraat. Brandweer Fluvia was snel ter plekke. Uit het raam sloeg een dikke, grijze rookpluim.
De brand was vlug onder controle. Volgens de eerste informatie is niemand gewond geraakt maar is de schade aanzienlijk.
Redactie