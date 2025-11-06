10°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Brand in cen­trum Ware­gem: veel scha­de, geen gewonden

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Waregem heeft het vanmorgen gebrand in het centrum. Het vuur brak uit rond 8 uur. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk.

Het vuur ontstond wellicht in de keuken van het gebouw in de Oscar Verschuerestraat. Brandweer Fluvia was snel ter plekke. Uit het raam sloeg een dikke, grijze rookpluim. 

De brand was vlug onder controle. Volgens de eerste informatie is niemand gewond geraakt maar is de schade aanzienlijk.

Brand waregem
Redactie
Brand

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Ongeval frituur 1
Nieuws

Man (51) in kritieke toestand na val in frituur op Grote Markt in Ieper

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand4

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Langemark 03

Huis onbewoonbaar na brand in Poelkapelle
Brand poelkapelle

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis
Toiletten2

Na brandstichting in openbare toiletten: "We laten ons niet intimideren"
Toiletten

Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
Bus Barcafansbrand
Update

Chauffeurs De Lijn willen geen supporters meer vervoeren in Brugge: "Niet veilig meer", burgemeester wil overleg
Aanmelden