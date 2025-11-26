De brand in het asielcentrum in de voormalige legerkazerne van Ieper vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting. Dat bevestigt burgemeester Katrien Desomer aan onze redactie. Eerder bleek al dat er geen brandstichting in het spel was.
De brand ontstond vorige week donderdag in een woonblok in het asielcentrum, waar tachtig mensen verbleven. Iedereen raakte op tijd buiten maar de elf mensen moesten naar het ziekenhuis: vier bewoners en zeven begeleiders. Alle getroffen bewoners zijn intussen overgebracht naar andere asielcentra.
Een deskundige van het parket onderzocht de brand en kwam al tot de conclusie dat er geen brandstichting was. Nu blijkt dat het vuur veroorzaakt is door een kortsluiting.
De redactie