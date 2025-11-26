De brand ontstond vorige week donderdag in een woonblok in het asielcentrum, waar tachtig mensen verbleven. Iedereen raakte op tijd buiten maar de elf mensen moesten naar het ziekenhuis: vier bewoners en zeven begeleiders. Alle getroffen bewoners zijn intussen overgebracht naar andere asielcentra.

Een deskundige van het parket onderzocht de brand en kwam al tot de conclusie dat er geen brandstichting was. Nu blijkt dat het vuur veroorzaakt is door een kortsluiting.