Ieper

Brand in asiel­cen­trum Ieper ver­oor­zaakt door kortsluiting

De brand in het asielcentrum in de voormalige legerkazerne van Ieper vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting. Dat bevestigt burgemeester Katrien Desomer aan onze redactie. Eerder bleek al dat er geen brandstichting in het spel was.

De brand ontstond vorige week donderdag in een woonblok in het asielcentrum, waar tachtig mensen verbleven. Iedereen raakte op tijd buiten maar de elf mensen moesten naar het ziekenhuis: vier bewoners en zeven begeleiders. Alle getroffen bewoners zijn intussen overgebracht naar andere asielcentra.

Een deskundige van het parket onderzocht de brand en kwam al tot de conclusie dat er geen brandstichting was. Nu blijkt dat het vuur veroorzaakt is door een kortsluiting.

Nieuws

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet
De redactie
Brand

Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

