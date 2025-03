Niemand raakte gewond en er is zo goed als geen schade. De brandweer van de zone Westhoek had wel twee uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Een berg afval , dat in een loods lag, had blijkbaar vuur gevat. Er was daardoor ook een hevige rookontwikkeling. De brandweer bracht het afval met een bulldozer naar buiten. Daar kon ze dan nablussen. De diensten kregen ook steun van loonwerkers, die extra water aanbrachten uit het nabijgelegen kanaal. Het nablussen duurde enkele uren.

De oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend. Het is niet de eerste keer dat er bij GST afval vuur vat.