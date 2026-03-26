In Ledegem heeft netbeheerder Fluvius 3,5 kilometer bovengrondse stroomkabels vervangen door een volledig ondergronds middenspanningsnet. "De vernieuwing moet zorgen voor een betrouwbaarder elektriciteitsnet en een netter straatbeeld," zegt Fluvius.
De werken gebeurden vooral rond de Rollegembosstraat en maken deel uit van een bredere modernisering van het elektriciteitsnet. Aanleiding waren enkele eerdere stroomonderbrekingen in de buurt. In totaal legde Fluvius ongeveer 5 kilometer ondergrondse kabel aan, plaatsten ze vijf nieuwe elektriciteitscabines en rustten ze twee bestaande cabines volledig opnieuw uit.
“Met het ondergronds brengen van dit stuk middenspanningsnet zetten we een grote stap richting een nog betrouwbaarder en toekomstbestendig energienet in Ledegem.”
Het project kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Ledegem, die aansluitend wegenwerken uitvoerde. “Dit project zorgt voor een betrouwbaarder elektriciteitsnet, meer zekerheid voor onze inwoners en een mooier landschap. Dat is een duidelijke meerwaarde voor onze gemeente,” zegt burgemeester Bart Dochy.
Voor alle duidelijkheid: met Ventilus hebben deze werken niets te maken: Ventilus is een hoogspanningsnet. Dit waren werken aan het middenspanningsnet, dat is de schakel tussen hoogspanning en de laagspanning die aan huis wordt geleverd.