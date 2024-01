"In 2023 werden in totaal bijna 1 miljoen parkeersessies opgestart (999.508) voor het bovengronds parkeren op openbaar domein", zegt Stad Brugge.



"Deze sessies konden opgestart worden via de parkeerautomaten en/of op digitale wijze (SMS of app). In totaal leverde dit € 4.507.722,25 op. In 2022 lagen de inkomsten nog op € 3.885.233,45."



“Deze stijging heeft te maken met een stijging van het aantal gestarte parkeersessies (976.066, +2,5%), maar ook met de tariefverhoging die inging op 1 januari 2023”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

"De meeste tickets werden genomen voor het normale ‘langparkeertarief’: 716.365 (72%). De rest van de sessies werd opgestart als kortparkeren (189.094), werktarief (92.685) of cursistentarief (1.364).

BRG1, de automaat op de Kiss & Ridezone aan de centrumkant van het station, blijft de automaat waar de meeste parkeersessies opgestart worden. In totaal werden hier 24.996 (digitale) tickets genomen. Dit is een stijging met bijna 4.000 tickets ten opzichte van 2022, maar nog altijd heel wat minder dan 2019 (30.252). De gemiddelde parkeerduur ligt in het weekend op 129 minuten en op weekdagen op 141 minuten", aldus de stad.