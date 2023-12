Vorige week ging het schepencollege op plaatsbezoek in het zogenoemde Hoostproject, nadat er een nieuwe schadegeval was opgedoken, een rioolbreuk in de Stadhuisstraat. De hele zaak sleept nu al meer dan een jaar aan. Knokke-Heist neemt nu stappen om sneller een regeling te krijgen met de verzekering.

Astrid Mestdach, waarnemend burgemeester Knokke-Heist: “Dat we nu zelf het dossier in handen nemen, betekent niet dat er geen vertrouwen is in de bouwheer. Absoluut niet. We willen gewoon de omwonenden, die al meer dan een jaar in de miserie zitten, beter gaan ondersteunen. Dat is toch de bedoeling van het gemeentebestuur. Wij zullen de omwonenden aanschrijven met een stappenplan hoe onze experten advies kunnen geven aan hen. Dan moet dat dossier eindelijk afgesloten kunnen worden. Normaal gezien hebben we met Artes afgesproken dat we tegen eind maart 2024 iedereen een klaar en duidelijk antwoord willen geven.