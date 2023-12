Maar ook de hoge rentevoeten steken stokken in de wielen van de bouwsector en dat uit zich voornamelijk in de nieuwbouwsector. Waar er vorig jaar nog bijna 7.000 (6.967) bouwaanvragen waren in West-Vlaanderen zijn dat er dit jaar nog maar ruim 5.000 (5.288).

"We horen inderdaad veel geruchten dat het vooral in de projectontwikkeling minder goed gaat", zegt Isabel Lapeirre van Lapeirre Woningbouw. "En net die doelgroep waarvoor dat zij bouwen staat voor een stuk onder druk. En, ja we hebben de hogere intrestvoeten, in combinatie met een stijging van de bouwkost die algemeen is, en die mensen komen budget te kort om te kopen."