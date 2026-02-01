Vandaag is de Bouw- en Verbouwbeurs in Roeselare geopend. 150 exposanten verwachten de komende dagen meer dan 20.000 bezoekers. Anders dan op Batibouw vinden de bezoekers hier enkel bedrijven uit de regio.
De beurs stelt de deuren open van 7 tot 9 februari en van 13 tot 15 februari de deuren open. De bezoekers vinden er de nieuwste technieken en innovaties. Veel jonge koppels komen echter vooral voor advies, legt Alex Van Hulle van Totaalrenovaties uit: "70 % van onze klanten zijn jonge koppels die met renovatieplicht zitten, die moeten renoveren. Zij willen advies en die willen begeleid worden. En die willen zien of dat lukt of niet."
Daarnaast is er nog het grote energievraagstuk. De nieuwste sturingen spelen in op de prijzen van energie op de markt en de weersverwachtingen met zonneschijn. "Wij kunnen daarop een antwoord bieden met een systeem met warmtepomp en een slimme sturing erachter, zodat op een efficiënte manier de elektriciteit wordt benut. Zo’n installatie kan je op 10 à 12 jaar terugverdienen", geeft Dominick Cloet van Cloet HVAC aan.
De Bouwbeurs wint aan belang omdat door een overaanbod aan informatie op het internet de mensen door de bomen het bod niet meer zien, vertelt Stijn Couvreur: "Op het internet krijgen ze de informatie dat alles in orde is. Maar hier gaat de verkoper ook zeggen: “Voor uw zaak is het niet zo interessant. Je zou beter dit of dat nemen. Op die manier kunnen ze makkelijk vergelijken."