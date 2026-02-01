De beurs stelt de deuren open van 7 tot 9 februari en van 13 tot 15 februari de deuren open. De bezoekers vinden er de nieuwste technieken en innovaties. Veel jonge koppels komen echter vooral voor advies, legt Alex Van Hulle van Totaalrenovaties uit: "70 % van onze klanten zijn jonge koppels die met renovatieplicht zitten, die moeten renoveren. Zij willen advies en die willen begeleid worden. En die willen zien of dat lukt of niet."