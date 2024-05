Op pinkstermaandag moet je in Diksmuide zijn als je van kaas houdt. Traditioneel kunnen we elk jaar op pinkstermaandag naar de Boter-en Kaasfeesten in Diksmuide. Als bezoeker kan je daar proeven van hoevekazen, die hier lokaal gemaakt zijn. West-Vlaamse kaasmakers halen dan ook hun rijke selectie streekproducten naar boven om de mensen te overtuigen om lokaal te kopen.