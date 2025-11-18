Brugge had eerder al maatregelen genomen tegen de grote drukte. Zo mogen gidsen vanaf maart nog maximaal 20 toeristen per keer begeleiden. Toeristen zullen vanaf maart volgend jaar minder lang moeten wachten op hun bootje, goed nieuws voor hen.

Taksen

Maar er is ook minder goed nieuws: een trip naar Brugge wordt duurder. Vanaf 2027 voert Brugge een cruisetaks en vanaf 2028 een bustaks in, telkens aan 5 euro per persoon. En de toeristentaks voor overnachtingen stijgt ook nog eens, van 3,75 naar 5 euro.