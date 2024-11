Vandaag is een tiental boomslepers aan het werk in de bossen van Ename. De meesten zijn West-Vlamingen, die vaak aan de slag gaan in Vloethemveld, Wijnendale bos, Bulskampveld, Vrijbos Houthulst. Trekpaarden kunnen maneuvreren in dichtbegroeide stukken en op moerasgronden.