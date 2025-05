Het Roeselaarse bedrijf Willaert leverde maar liefst 120.000 buxusplanten voor de tuinen van het Paleis van Versailles, het prestigieuze kasteel van Lodewijk XIX in de buurt van Parijs. De aanvoer gebeurde in volle vrachtwagens.

"Wij leverden eigenlijk per volle vracht en dat waren vrachten van 11 à 12.000 per keer. We werden meestal een tiental dagen op voorhand verwittigd dat we moesten leveren", zegt Hans Vanhoenacker, plantenexpert bij Willaert.