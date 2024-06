Op Europees niveau pleit de organisatie voor een 'Farmers Deal'. "In de onstabiele wereld waarin we vandaag leven is een sterke, duurzame eigen voedselproductie belangrijker dan ooit. En daar hebben we boeren voor nodig", klinkt het. "We moeten de boeren ondersteunen om ambitieuze doelstellingen te halen, zonder hen oneerlijke concurrentie aan te doen met handelsakkoorden waarin die duurzaamheid ineens een pak minder belangrijk blijkt."