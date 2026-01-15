Boerenbond en ABS tevreden met doorverwijzing van Mercosur-akkoord naar Europees justitiehof
Het Europees Parlement heeft besloten om het vrijhandelsakkoord met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen.
Het Parlement schaarde zich met een nipte meerderheid van 334 tegen 324 stemmen achter een resolutie die vraagt om de conformiteit van het vrijhandelsakkoord met de Europese verdragen te laten toetsen door de Europese rechters.
De verwijzing heeft tot gevolg dat het Parlement het dossier niet zal behandelen tot het Hof zich heeft uitgesproken, wat voor maanden vertraging zal zorgen.
Boerenbond en ABS tevreden
De Boerenbond is tevreden. De landbouwers komen al enkele maanden op straat tegen de handelsovereenkomst tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen. "Het is goed dat het Europees Parlement op haar strepen staat en fundamentele vragen stelt over zowel de procedure als de inhoud en het ongelijke speelveld van het handelsakkoord", aldus de Boerenbond in een reactie.
ABS benadrukt dat dit een resultaat is van de gezamenlijke inzet van boeren uit heel België en Europa. Volgens ABS en Boerenbond zou het Mercosurakkoord leiden tot oneerlijke concurrentie, doordat producten uit Mercosurlanden niet aan dezelfde normen voldoen als Europese landbouwproducten. Het akkoord zou volgens hen ook leiden tot risico’s voor voedselveiligheid en schending van EU-wetten en -verdragen.