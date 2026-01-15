Aanmelden
Nieuws

Boe­ren­bond en ABS tevre­den met door­ver­wij­zing van Mer­co­sur-akkoord naar Euro­pees justitiehof

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het Europees Parlement heeft besloten om het vrijhandelsakkoord met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen.

Het Parlement schaarde zich met een nipte meerderheid van 334 tegen 324 stemmen achter een resolutie die vraagt om de conformiteit van het vrijhandelsakkoord met de Europese verdragen te laten toetsen door de Europese rechters.

De verwijzing heeft tot gevolg dat het Parlement het dossier niet zal behandelen tot het Hof zich heeft uitgesproken, wat voor maanden vertraging zal zorgen.

Boeren aardappelen
Nieuws

Gratis aardappelen en lange files: boeren protesteren in Kortrijk tegen Mercosur

Boerenbond en ABS tevreden

De Boerenbond is tevreden. De landbouwers komen al enkele maanden op straat tegen de handelsovereenkomst tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen. "Het is goed dat het Europees Parlement op haar strepen staat en fundamentele vragen stelt over zowel de procedure als de inhoud en het ongelijke speelveld van het handelsakkoord", aldus de Boerenbond in een reactie.

ABS benadrukt dat dit een resultaat is van de gezamenlijke inzet van boeren uit heel België en Europa. Volgens ABS en Boerenbond zou het Mercosurakkoord leiden tot oneerlijke concurrentie, doordat producten uit Mercosurlanden niet aan dezelfde normen voldoen als Europese landbouwproducten. Het akkoord zou volgens hen ook leiden tot risico’s voor voedselveiligheid en schending van EU-wetten en -verdragen.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Land- en tuinbouw Mercosur

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Anders

Logo politieke partij 'Anders' blijkt kopie van logo keukenbouwer Kaster: "Ongelukkig"
Nathalie muylle cdv

Jonge moeders kunnen blijven zetelen als gemeenteraadslid
Vissersboot - Nieuwpoort

Vissers helpen mee data te verzamelen over Belgische vissoorten: "Interessant voor visquota"
Sport Expo Roeselare

Roeselare creëert 4.000 m² extra sportruimte in Expohallen
0143 BINST MIST Cam B HR dusk 20251030

Middelkerke stelt nieuw gemeentehuis voor
Boeren aardappelen

Gratis aardappelen en lange files: boeren protesteren in Kortrijk tegen Mercosur
Aanmelden