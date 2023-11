En ook auteurs zijn te spreken over deze editie. “Er zouden zelfs meerdere boekenbeurzen moeten zijn in verschillende steden. Auteurs kunnen niet genoeg hun lezers zien en kijk, het loopt hier vol. Dat is ook een geweldig uitje”, zegt Leen Dendievel die hier haar nieuwe boek 'De zin van een kind' signeert.

Ook cartoonist Marec is aanwezig met zijn beste cartoons in een nieuw jaaroverzicht: “Ik zit heel het jaar achter mijn tekentafel en dit is een belangrijk moment waarop ik mijn lezers ontmoet".