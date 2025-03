Gisterenavond is het boekenfestival FAAR gestart in De Grote Post in Oostende. Rudi Vranckx en Birsen Taspinar gingen er in gesprek. Tijdens het festival spreken 140 auteurs uit binnen- en buitenland met lezers. Speciaal aan het festival: het is het enige festival dat zich enkel op non-fictie boeken richt.