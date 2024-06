Een boek over de nostalgie en grandeur van Knokke-Heist, dat stel je natuurlijk voor in het casino, op de plaats waar René Magritte één van zijn grootste kunstwerken mocht afleveren. Tanguy Ottomer, auteur: “De foto's, de celebreties die hier zijn geweest, de architectuur: alles. Ik vond het nodig om daar een mooi boek over uit te brengen.”

En auteur Tanguy Ottomer is dan wel van Antwerpen, hij sleet zijn hele jeugd elk vrij moment in Knokke. Hij is hier dus thuis. En eigenlijk de perfécte ambassadeur voor de badplaats in het binnenland. “Heel veel mensen in Antwerpen zeggen: Knokke, wat ga je daarover vertellen? Kun je daar een boek mee vullen? Dan denk ik: mannekes, tuurlijk kan je daar meerdere boeken zelfs.”