Het fruitbedrijf van Wim en Liesbet is 25 hectare groot, wat neer komt op zo'n 50.000 fruitbomen. En dat betekent heel wat werk voor je kan oogsten. De klimaatverandering is een extra uitdaging. Enkele jaren geleden schakelde Wim over op irrigatie om water te druppelen als het in de zomer te droog is.



De bezoekers informeren over de uitdagingen die bij het kweken van appels en peren komen kijken, is een zaak. Maar het is vooral genieten tijdens zo’n bloesemwandeling. Zo ook voor Izzy Devos, voor wie dit alles heel rustgevend is: “Dit is een goede combinatie tussen het lopen tussen de fruitgaarden en de mooie landweggetjes. Het is absoluut een aanrader!”.