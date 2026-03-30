Dit jaar plaatste de technische dienst van de gemeente trapjes om het voor wandelaars comfortabeler te maken van het ene veld naar het andere te stappen. Wandelaars waarderen vooral de lange rijen bloeiende bomen die een bijzondere sfeer creëren. “Ik kom speciaal uit Nederland om dit te zien. Alles staat in bloei of het begint net te komen”, vertelt een bezoeker.

Hoewel er geen officiële inschrijvingen zijn, schat Leen De Neve van de sportdienst Dentergem dat zo’n tienduizend mensen de routes volgen. Dit jaar werd extra geïnvesteerd in communicatie en folders om bezoekers van ver de juiste startpunten en routes te laten vinden.

De bloesemwandelingen en -fietsroutes met diverse afstanden lopen nog tot 3 mei.