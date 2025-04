Het is een opmerkelijk zicht en wie de uitgestippelde wandeling volgt, komt op plaatsen die anders niet toegankelijk zijn. De fruitkwekers in Dentergem stellen uitzonderlijk hun boomgaarden op voor de ‘Bloesemroute’. En net dat vinden de wandelaars het leukst: "Wij komen hier elk jaar. Gewoon door het feit dat je tussen de bomen en tussen de bloesems kunt lopen."

De fruittelers maken Dentergem uniek en elk jaar komen er ook nog nieuwe bomen bij. Naar schatting komen er tienduizenden mensen de streek verkennen in de bloesemperiode. Geert Ketels van de Sportraad in Dentergem vindt het een troef voor de streek: "De meeste mensen kennen de streek van Haspengouw, maar hier in onze eigen provincie worden we ook verwend.