Damme

Bloe­men­kun­ste­naar Fre­de­riek Van Pamel brengt win­ters­feer naar his­to­risch Sint-Jans­hos­pi­taal Damme

Het historische Sint-Janshospitaal in Damme is opnieuw omgetoverd tot een magische belevingsroute met bloemen en licht. Bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel creëerde samen met 38 vrijwilligers een artistiek parcours waarbij elke ruimte een eigen sfeer en installatie krijgt.

De bloemenwerken zijn afgestemd op de architectuur van het hospitaal en lopen door tot in de verlichte kerk van Damme, waar een monumentaal kunstwerk in de ruimte zweeft. Bezoekers spreken van een rustgevende en verrassende ervaring.

De wintersfeer in Damme lokt elk jaar meer dan 12.000 bezoekers en is nog te bezoeken tot en met 4 januari.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Anneleen Vandamme

