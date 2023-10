Blinkende historische bolides palmen Knokke-Heist weer in

De blikvanger onder de modellen is een Ferrari 250GT uit 1959 die geschat wordt tussen de 5 en 7 miljoen euro. De wagen reed in 1960 mee in de Tour de France. Verder is er een Bentley S1 Continental uit 1956 die naar schatting tussen de 1 en 1,5 miljoen euro zou moeten opbrengen. Ook wordt er een Porsche Carrera GT uit 2005 geveild, met een geschatte waarde van 1 tot 1, 2 miljoen euro.