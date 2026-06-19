Door de inslag werd een stuk van de gevel weggeblazen. Brokstukken kwamen op straat terecht en een gasleiding werd geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om de gevel en het dak te controleren en de losgekomen stukken op te ruimen.

Ook in Sint-Idesbald, bij Koksijde, kwam er een melding binnen van een mogelijke blikseminslag op een gebouw in aanbouw. Daar kon de brandweer uiteindelijk geen schade of brand vaststellen.

Volgens de brandweer bleven verdere meldingen beperkt. Van wateroverlast was geen sprake.