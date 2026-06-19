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De Panne

Blik­sem slaat in op woning in Adi­n­ker­ke tij­dens onweer

Blikseminslag adinkerke 1

De Westkust kreeg zaterdagochtend een kort maar hevig onweer over zich heen. In Adinkerke, bij De Panne, sloeg de bliksem rond 8.20 uur in op de trapgevel van een rijwoning in de Garzebekeveldstraat.

Door de inslag werd een stuk van de gevel weggeblazen. Brokstukken kwamen op straat terecht en een gasleiding werd geraakt.  De brandweer kwam ter plaatse om de gevel en het dak te controleren en de losgekomen stukken op te ruimen.

Ook in Sint-Idesbald, bij Koksijde, kwam er een melding binnen van een mogelijke blikseminslag op een gebouw in aanbouw. Daar kon de brandweer uiteindelijk geen schade of brand vaststellen.

Volgens de brandweer bleven verdere meldingen beperkt. Van wateroverlast was geen sprake.

Axel Ballekens

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