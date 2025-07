Bij warm weer kan zich in oppervlaktewater een blauwalgenbloei ontwikkelen. Blauwalgen zijn vrij makkelijk te herkennen: ze drijven boven op het water of vormen slierten of vlokken. Blauwalgen zijn giftig en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Peter Roose, burgemeester Veurne: “Dit is voor de eerste maal dat we geconfronteerd worden met blauwalgen zo dicht bij. Dit is bijzonder jammer. We wachten op de resultaten van de metingen in de zwemzone.”