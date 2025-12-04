Blankenberge in het klein is te bewonderen op het Delangeplein. Je ziet er onder meer de Pier, de Paravang, de jachthaven en het Oosterstaketsel – aangevuld met tienduizenden lichtjes. Zelfs de Blankenbergse reuzen en typische vuilnisbakjes kregen een plaats.

Marleen werkte acht maanden aan het project. “Ik knutselde op basis van foto's van de monumenten,” zegt ze. Ze werkte met onder meer met ijslollystokjes en piepschuim. Hun dochter hielp met 3D-geprinte bootjes. In één van de miniatuurvoertuigen zit de man van Marleen, Henri, achter het stuur van een vuilniswagen, een knipoog naar zijn job.

