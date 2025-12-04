Blankenberge nagebouwd in verlicht miniatuurdorp: “acht maanden aan gewerkt”
In Blankenberge heeft een koppel hun stad tot in detail nagebouwd in een verlicht miniatuurdorp.
Blankenberge in het klein is te bewonderen op het Delangeplein. Je ziet er onder meer de Pier, de Paravang, de jachthaven en het Oosterstaketsel – aangevuld met tienduizenden lichtjes. Zelfs de Blankenbergse reuzen en typische vuilnisbakjes kregen een plaats.
Marleen werkte acht maanden aan het project. “Ik knutselde op basis van foto's van de monumenten,” zegt ze. Ze werkte met onder meer met ijslollystokjes en piepschuim. Hun dochter hielp met 3D-geprinte bootjes. In één van de miniatuurvoertuigen zit de man van Marleen, Henri, achter het stuur van een vuilniswagen, een knipoog naar zijn job.
Het is al de negende keer dat het Blankenbergse koppel hun gevel omtovert tot een kerstattractie. Naast het miniatuurdorp zijn er op de gevel lichtprojecties, ijspegels en een grote lichtboom. “Ik ben enorm fier op het resultaat,” besluit Marleen.