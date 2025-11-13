11°C
Blankenberge

Blan­ken­ber­ge is taal­fou­ten in straat­beeld beu: slecht ima­go voor de stad”

Menukaart

Het is sliptongetjes in plaats van slibtongetjes.

Blankenberge is de spellingsfouten van horecazaken beu. 'Stofvlees, gehaaktballen, slibtong', het zijn maar enkele voorbeelden op de menukaarten. De spellingsfouten zijn een makkelijk doelwit voor internetgrappen en dus slecht voor het imago, vindt de stad. Er komt nu een brugfiguur die de uitbaters zal begeleiden om die taalfouten te vermijden.

Blankenberge probeert al langer om het imago van de zeedijk te verbeteren. Er komt een nieuw reglement voor minder reclame aan horecazaken en die zou dan op zijn minst zonder schrijffouten moeten zijn. 

"Het zijn details, maar mensen ergeren zich er blijkbaar wel aan. Zelfs voldoende om er foto's van te nemen en die naar de burgemeester te sturen. Wij denken dat we met het plan die taalproblematieken in kaart kunnen brengen. Het zal de uitstraling van de handelszaken in kwestie verbeteren", zegt burgemeester Björn Prasse.

Taalfout
De redactie

