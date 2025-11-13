Blankenberge probeert al langer om het imago van de zeedijk te verbeteren. Er komt een nieuw reglement voor minder reclame aan horecazaken en die zou dan op zijn minst zonder schrijffouten moeten zijn.

"Het zijn details, maar mensen ergeren zich er blijkbaar wel aan. Zelfs voldoende om er foto's van te nemen en die naar de burgemeester te sturen. Wij denken dat we met het plan die taalproblematieken in kaart kunnen brengen. Het zal de uitstraling van de handelszaken in kwestie verbeteren", zegt burgemeester Björn Prasse.

