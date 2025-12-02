Een eerste systeem zal de stroom aan mensen in kaart brengen op drukke hotspots. Een tweede moet het verkeer op invalswegen en strategische punten in kaart brengen. "Samen bieden ze een volledig beeld van hoe bezoekers en verkeer zich door de stad bewegen," klinkt het.

Volgens schepen van Lokale Economie Benny Herpoel is dat cruciaal voor een aantrekkelijke kuststad: “Met objectieve data kunnen we maatregelen nemen die leefbaarheid, veiligheid én het winkelgebied ten goede komen. We meten aantallen, geen mensen."

Vlaanderen betaalt tachtig procent van het bedrag, de provincie en de stad betalen de rest.

