Blankenberge gaat mensen en verkeersstromen meten
Blankenberge gaat bezoekers-en verkeersstromen in kaart brengen, met een systeem van sensoren. Dat moet helpen om mobiliteit, veiligheid en lokale economie beter te sturen.
“De sensoren verzamelen enkel geaggregeerde gegevens. We willen trends en patronen begrijpen, geen personen identificeren,” zegt burgemeester Bjorn Prasse. "De info moet de stad toelaten sneller bij te sturen bij drukte, evenementen of mobiliteitsmaatregelen."
Verkeer en mensen in kaart brengen
Een eerste systeem zal de stroom aan mensen in kaart brengen op drukke hotspots. Een tweede moet het verkeer op invalswegen en strategische punten in kaart brengen. "Samen bieden ze een volledig beeld van hoe bezoekers en verkeer zich door de stad bewegen," klinkt het.
Volgens schepen van Lokale Economie Benny Herpoel is dat cruciaal voor een aantrekkelijke kuststad: “Met objectieve data kunnen we maatregelen nemen die leefbaarheid, veiligheid én het winkelgebied ten goede komen. We meten aantallen, geen mensen."
Vlaanderen betaalt tachtig procent van het bedrag, de provincie en de stad betalen de rest.