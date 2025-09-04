Het bier vloeit rijkelijk, maar deelnemers lijken zich goed bewust van de valkuilen. “Dat kan smaken, maar te veel is nooit goed. Daarom trekken we straks naar de camping, hotdogs eten, water drinken, zodat we bij de volgende match weer fris aan de tafel staan.”

Ook de organisatie neemt veiligheid serieus. “We hebben camerabewaking en toezicht op de parking. Wie dronken achter het stuur zou willen kruipen, komt daar niet mee weg. We zorgen dat iedereen veilig huiswaarts keert”, benadrukt de organisatie.



Hoewel bier onlosmakelijk verbonden blijft met beerpong, zien heel wat deelnemers het kampioenschap écht als een sport. “We beperken ons drinken tot de wedstrijden zelf, dat houdt het leuk én competitief”, klinkt het bij een ander team.

Zelfs uit Nederland reizen fans af naar Lichtervelde. “Ik kom uit Amsterdam en dacht: dit is wel een originele wedstrijd. Drie jaar geleden hebben we thuis een halfuurtje geoefend in de keuken, en sindsdien doen we mee op gevoel. Het is vooral fantastisch om de sfeer hier mee te maken.”