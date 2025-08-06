In Poperinge heeft een voorbijganger vrijdagavond een opmerkelijke situatie gezien aan de Korte Bruggestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Ieperstraat. Een man kroop er in een textielcontainer van IVVO, vermoedelijk om kledij uit te halen. “Eerst zag ik alleen zijn voeten uitsteken”, vertelt de getuige.
Nog opmerkelijker is dat de passant meerdere mensen in de container zag kruipen. De passant waarschuwde voor het gevaar, want er zijn op die manier al mensen gestorven. Daarnaast is het in principe stelen.
In Poperinge is trouwens tweedehands kledij gratis beschikbaar bij vzw De Wervel in de Bruggestraat op enkele honderden meter van de container, wat de 'stunt' nog vreemder maakt.
Gianni Seeuws