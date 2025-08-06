Nog opmerkelijker is dat de passant meerdere mensen in de container zag kruipen. De passant waarschuwde voor het gevaar, want er zijn op die manier al mensen gestorven. Daarnaast is het in principe stelen.

In Poperinge is trouwens tweedehands kledij gratis beschikbaar bij vzw De Wervel in de Bruggestraat op enkele honderden meter van de container, wat de 'stunt' nog vreemder maakt.