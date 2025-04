Zaterdagvoormiddag volgden bezoekers in de kathedraal live de uitvaartplechtigheid die in Rome plaatsvond. De uitzending begon om 10.00 uur; al vanaf 9.00 uur gingen de deuren open.

Bezoekers konden niet alleen samen de plechtigheid volgen, maar ook persoonlijk eer betuigen: ze schreven hun medeleven in het rouwregister, staken kaarsen aan en namen gebedskaarten mee met een speciaal afscheidsgebed. Ook bisschop Lode Aerts was aanwezig. Hij benadrukt de band die de paus had met Brugge: "Er is altijd een goede band geweest van paus Franciscus met de stad. Dat heb ik verschillende keren van hem gehoord. Het eerste wat hij met zijn typisch accent vroeg als ik hem ontmoette was: 'Hoe gaat het daar in Brugge?'. Toen hij nog als Jezuïet werkte, kwam hij hier vaak."