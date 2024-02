We treffen Nico Vandevannet niet aan in een colonne tractoren, of ergens in Gent of Brussel. Hij blijft op zijn bioboerderij in Herstberge, bij Oostkamp, want er zijn ook andere manieren om je stem te laten horen, zegt hij. "Door te sensibiliseren en de mensen duidelijk te maken dat het anders kan. Wij verkopen rechtsreeks en zien onze klanten elke week op de markt. We hebben daar ons klankbord."

Toch heeft Nico ook begrip voor zijn collega's. "Ik begrijp heel goed dat de landbouwers momenteel betogen, omdat ze vervreemd zijn van hun consument waar ze voor produceren."