Het binnenplein van de politiezone Brugge in de Kartuizerinnenstraat wordt volledig heraangelegd. De verharde parkeerzone maakt plaats voor een groene binnentuin met parkeerplaatsen, een ondergrondse fietsstalling en een duurzaam rioleringsstelsel.
De treurbeuk blijft het centrale element en krijgt meer ruimte, samen met extra groen, zitplaatsen en nieuwe bomen. In totaal komt er 208 m² groen. Ondergronds wordt de riolering vernieuwd met regenwaterputten en infiltratie, zodat regenwater kan worden hergebruikt.
Er komen 15 parkeerplaatsen, waterdoorlatende verharding, laadpalen voor elektrische wagens en overdekte fietsenstallingen. De werken starten in 2026, duren zo’n 100 werkdagen en kosten 721.735 euro. De oplevering is voorzien in de winter van 2026.