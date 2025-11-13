De tableaus dateren vermoedelijk van rond 1900 en zijn volgens het stadsbestuur vervaardigd door de bekende tegelproducent ‘La Dyle’ uit Wijgmaal. De vondst wordt omschreven als een waardevolle aanvulling op het Blankenbergs tegelpatrimonium.

Het lokaal bestuur laat de tegels vanaf 21 november zorgvuldig verwijderen en restaureren. Het geheel wordt nadien veilig bewaard tot een publieke locatie is gekozen. Burgemeester Björn Prasse reageert enthousiast: “Deze vondst is een cadeau uit het verleden. We doen er alles aan om dit unieke stuk erfgoed te bewaren en het later een toegankelijke plaats in de stad te geven.”