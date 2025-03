De mist en de zon hebben vanmorgen voor bijzondere beelden gezorgd in Diksmuide. De top van de IJzertoren schitterde in de zon terwijl de voet van de toren nog omhuld was door de dichte, laaghangende mist. Een kijker, Steve Rottiers uit Alveringem, kon het prachtige schouwspel vastleggen op foto. Geniet mee van zijn foto's want het fenomeen was maar tijdelijk te zien!