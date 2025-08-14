Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Hooglede zijn dinsdagmiddag twee grote containers van een vrachtwagen gevallen op de R32, ter hoogte van de ovonde richting de E403. Daarbij kwam een bijtend product op het wegdek terecht.
De vrachtwagen verloor rond 14.15 uur de lading toen hij vanuit de ovonde de uitrit richting de snelweg wilde nemen. Het ging om twee kubieke containers van telkens 1.000 liter, gevuld met natriumsilicaat. Door de klap barsten de containers open en kwam het product op de rijbaan terecht.
De brandweer is samen met een gespecialiseerde firma ter plaatse om het goedje op te ruimen. Er is volgens de hulpdiensten geen gevaar voor het milieu. De gemeente roept automobilisten wel op om de omgeving van de ovonde voorlopig te vermijden.
Drie fietsers naar ziekenhuis
Drie fietsers die door het goedje gereden zijn, zijn preventief naar ziekenhuis gebracht met lichte vormen van irritatie.
Er zijn ook enkele voertuigen door de stof gereden. Bestuurders die mogelijk schade hebben, worden gevraagd om contact op te nemen met de lokale politie via 051 26 26 20.