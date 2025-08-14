22°C
Aanmelden
Nieuws
Hooglede

Bij­ten­de stof op de weg nadat vracht­wa­gen lading ver­liest in Hooglede

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Hooglede zijn dinsdagmiddag twee grote containers van een vrachtwagen gevallen op de R32, ter hoogte van de ovonde richting de E403. Daarbij kwam een bijtend product op het wegdek terecht.

De vrachtwagen verloor rond 14.15 uur de lading toen hij vanuit de ovonde de uitrit richting de snelweg wilde nemen. Het ging om twee kubieke containers van telkens 1.000 liter, gevuld met natriumsilicaat. Door de klap barsten de containers open en kwam het product op de rijbaan terecht.

De brandweer is samen met een gespecialiseerde firma ter plaatse om het goedje op te ruimen. Er is volgens de hulpdiensten geen gevaar voor het milieu. De gemeente roept automobilisten wel op om de omgeving van de ovonde voorlopig te vermijden.

Drie fietsers naar ziekenhuis

Drie fietsers die door het goedje gereden zijn, zijn preventief naar ziekenhuis gebracht met lichte vormen van irritatie. 

Er zijn ook enkele voertuigen door de stof gereden. Bestuurders die mogelijk schade hebben, worden gevraagd om contact op te nemen met de lokale politie via 051 26 26 20. 

Redactie

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Noordzeefakkel3
Nieuws

Noordzeefakkeltocht valt in het water

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stationsomgeving Brugge 2

Ingrijpende werken aan R30 in Brugge gestart: stationsomgeving krijgt drie nieuwe fietstunnels
Parking 4 2

West-Vlaanderen telt veruit minste aantal carpoolplaatsen
Tijdelijke veerdienst Stalhille

Veerdienst Stalhille verlengd tot 14 september
Ongeval Step 1

E-stepper naar ziekenhuis na aanrijding in Hooglede
Duinpanne

Duinpanne is slachtoffer van eigen succes: "parkeerprobleem voor auto's en fietsen"
Fietszone Brugge

Gebied binnen Brugse stadsring wordt één grote fietszone: van 90 naar 390 straten
22°C
Aanmelden