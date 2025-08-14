De vrachtwagen verloor rond 14.15 uur de lading toen hij vanuit de ovonde de uitrit richting de snelweg wilde nemen. Het ging om twee kubieke containers van telkens 1.000 liter, gevuld met natriumsilicaat. Door de klap barsten de containers open en kwam het product op de rijbaan terecht.

De brandweer is samen met een gespecialiseerde firma ter plaatse om het goedje op te ruimen. Er is volgens de hulpdiensten geen gevaar voor het milieu. De gemeente roept automobilisten wel op om de omgeving van de ovonde voorlopig te vermijden.