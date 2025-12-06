Vorig jaar lanceerde Vlaams minister Hilde Crevits een oproep naar alle 285 Vlaamse gemeenten om zo’n register of koesterplek op te richten. Die oproep had duidelijk effect: het aantal sterrenregisters steeg van 196 naar 262 gemeenten, goed voor 92 procent. Van de 23 gemeenten die er nog geen hebben, lieten er vijftien weten dat ze ermee bezig zijn.

“Het doet deugd te zien dat zoveel lokale besturen hier actief werk van maken,” zegt Crevits. “Wat begon met één pionierende gemeente in mei 2023, is vandaag uitgegroeid tot een breed gedragen initiatief.”

