Negen op tien Vlaamse gemeenten heeft ondertussen een sterrenregister. In onze provincie blijkt dat in elke stad of gemeente zo, behalve in Vleteren. Maar ook daar komt er binnenkort zo'n sterrenregister. Daarbij kunnen ouders hun doodgeboren kindje toch officieel inschrijven en die moeilijke gebeurtenis een plaats geven.
Vorig jaar lanceerde Vlaams minister Hilde Crevits een oproep naar alle 285 Vlaamse gemeenten om zo’n register of koesterplek op te richten. Die oproep had duidelijk effect: het aantal sterrenregisters steeg van 196 naar 262 gemeenten, goed voor 92 procent. Van de 23 gemeenten die er nog geen hebben, lieten er vijftien weten dat ze ermee bezig zijn.
“Het doet deugd te zien dat zoveel lokale besturen hier actief werk van maken,” zegt Crevits. “Wat begon met één pionierende gemeente in mei 2023, is vandaag uitgegroeid tot een breed gedragen initiatief.”
Koesterplek
Daarnaast heeft twee derde van de Vlaamse gemeenten een koesterplek of sterrenweide, waar ouders hun sterrenkindje kunnen herdenken. “Dat zoveel gemeenten zo’n plek voorzien, is een krachtig signaal van medeleven. We moedigen andere besturen aan om dit ook te overwegen,” aldus de minister.