"Toch valt het met de leegstand mee," zegt Bram Larock (foto) van zelfstandigenorganisatie Unizo. Deels komt dat omdat winkels vaak verschuiven naar de rand van een stad of gemeente. Sinds 2022 is de totale leegstand in de West-Vlaamse centrumsteden gedaald, behalve in Ieper. In Brugge bijvoorbeeld zakte de leegstand in één jaar tijd van 10 naar 8 procent, het is daarmee de West-Vlaamse centrumstad met de minste leegstand.