Volgens Vlaams minister van Wonen Melissa Depraetere (Vooruit) is strengere aanpak noodzakelijk. “Gemeenten konden de voorbije jaren hun gang gaan. Daardoor zijn er te weinig sociale woningen gebouwd. Nu ga ik ambitieuzer en strenger zijn. Wie weigert zijn deel te doen, krijgt een financiële sanctie,” klinkt het.

In West-Vlaanderen scoren onder meer Jabbeke en Alveringem onder de doelstelling en ze lijken ook niet van plan om een inhaalbeweging te maken. Zij zijn dus de eerste gemeenten die zich aan een sanctie mogen verwachten.

