Bijna 7.000 extra sociale woningen in West-Vlaanderen tegen 2042, sanctie voor gemeenten die achterop blijven
Vlaanderen trekt de komende jaren de kaart van extra sociale woningen. Tegen 2042 moeten er 56.000 bijkomen, waarvan 6.852 in West-Vlaanderen. Daarmee wil de Vlaamse regering de lange wachtlijsten terugdringen: in onze provincie alleen al wachten 34.248 gezinnen op een betaalbare woning.
Volgens Vlaams minister van Wonen Melissa Depraetere (Vooruit) is strengere aanpak noodzakelijk. “Gemeenten konden de voorbije jaren hun gang gaan. Daardoor zijn er te weinig sociale woningen gebouwd. Nu ga ik ambitieuzer en strenger zijn. Wie weigert zijn deel te doen, krijgt een financiële sanctie,” klinkt het.
In West-Vlaanderen scoren onder meer Jabbeke en Alveringem onder de doelstelling en ze lijken ook niet van plan om een inhaalbeweging te maken. Zij zijn dus de eerste gemeenten die zich aan een sanctie mogen verwachten.
Ook inspanningen van sociale huurders
De Vlaamse regering vraagt tegelijk ook meer inspanningen van sociale huurders. Het vereiste taalniveau Nederlands gaat omhoog, en inschrijven bij VDAB wordt verplicht. “We investeren veel geld in extra woningen. Dan mogen we van huurders verwachten dat ze Nederlands leren en willen werken. Dat is vooral in hun eigen belang,” zegt Depraetere.
"Iedereen moet steentje bijdragen"
Voor de bouw en renovatie voorziet Vlaanderen een ongezien budget en goedkopere leningen voor woonmaatschappijen. Toch stijgt de huurprijs voor nieuwe sociale huurders met 30 tot 50 euro per maand. “Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen," zegt Depraetere.
"Voor wie al een sociale woning heeft, verandert er niets. Nieuwe huurders gaan nog steeds fors minder betalen dan op de private markt, en krijgen er een lagere energiefactuur en meer wooncomfort voor terug,” besluit de minister.