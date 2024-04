In de septemberverklaring is vastgelegd dat minstens 5.000 bestaande kinderopvangplaatsen moesten omschakelen. Eerder in 2023 lukte dit al voor 3.707 plaatsen, nu komen daar nog eens 1.646 plaatsen bij. Ook de spreiding over 118 steden en gemeenten in Vlaanderen is mooi verdeeld.