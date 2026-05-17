In heel Vlaanderen hebben inwoners opnieuw deelgenomen aan Straatvinken, een initiatief waarbij mensen een uur lang het verkeer in hun straat tellen. Ook Geert uit Waregem deed mee. Met de resultaten willen wetenschappers nagaan of Vlamingen vaker kiezen voor duurzame vervoersmiddelen in plaats van de auto.
Langs de Vredestraat in Waregem hield Geert een uur lang nauwgezet bij hoeveel weggebruikers passeerden. Auto’s, vrachtwagens, bestelwagens, fietsers, voetgangers en steps: alles werd geteld en genoteerd.
“Ik moet noteren hoeveel auto’s er passeren, vrachtwagens, bestelwagens, voetgangers en steps”, vertelt hij bij de start van zijn telmoment. Geert verwachtte vooral veel verkeer van ouders die kinderen ophalen na schooltijd. “Ik verwacht veel personenvervoer, maar niet zoveel zwaar verkeer.”
Straatvinken is een initiatief van onder meer de universiteiten van Antwerpen en Leuven en brengt verkeersstromen in Vlaamse straten in kaart. De onderzoekers willen nagaan of mensen stilaan vaker kiezen voor alternatieven voor de wagen.
Drukker dan verwacht
Zelf probeert Geert alvast bewust minder de auto te nemen. “Wij doen bijna alles met de fiets of de bakfiets. De kinderen en kleinkinderen komen ook vaak met de fiets.”
Toch viel hem tijdens het tellen iets op. “Veel mensen zitten alleen in de auto. Dat zie je echt vaak.”
En het verkeer bleek drukker dan verwacht. Na amper een kwartier had Geert al 65 auto’s geteld. Na een uur stond de teller uiteindelijk op bijna 300 voertuigen. “Nee, dat had ik niet verwacht”, klinkt het.
Of Vlamingen intussen vaker kiezen voor duurzamer vervoer dan vorig jaar, moet blijken uit de resultaten van de tellingen. Die worden later geanalyseerd door de onderzoekers.