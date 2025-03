Waar ooit de campus van het VTI stond langs de Boeveriestraat, verrijst momenteel een minidorp, wat een klimaatvriendelijke wijk moet worden dichtbij het historische centrum van Brugge. De site is bijna 12.000 m² groot en zal plaats geven aan zo'n 100 appartementen, 25 eengezinswoningen, acht stapelwoningen en een kantoorruimte. 70 procent is intussen al verkocht.

Het gaat om een klimaatvriendelijke buurt, omdat de woningen verwarmd zullen worden met warmte uit de grond. Warmtepompen zullen in de winter zorgen voor vloerverwarming. In de zomer halen ze de warmte uit de woningen en pompen ze die opnieuw in de bodem.