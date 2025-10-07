"Op 2 juni werd met ministers De Ridder en Jambon een principieel akkoord bereikt", liet de BvL eerder optekenen. "Na vier maanden intensieve samenwerking met het kabinet van minister van Havens Annick De Ridder (N-VA), weigerde de overheid op 30 september onverwacht de noodzakelijke afronding van de voorbereidingen. Deze nalatigheid vormt een directe schending van het eerder gesloten principiële akkoord."

Al sinds zondag 5 oktober voeren de drie beroepsverenigingen (AvK, BvL en OVL) en de drie vakbonden (ACOD, ACV en VSOA) als loodsenfront gezamenlijke stiptheidsacties uit.