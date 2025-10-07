17°C
Bij­na 130 sche­pen wach­ten­de door acties loodsen

Loodsboot

© Belga

Door de stiptheidsacties van de loodsen liggen er maandagochtend 84 schepen te wachten op de Noordzee. Daarvan hebben er acht Zeebrugge als bestemming. In de Zeebrugse haven zelf liggen er vijf schepen te wachten om buiten te varen. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Het is de negende dag van de stiptheidsacties.

De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) meent dat ministers Jan Jambon (N-VA) en Annick De Ridder (N-VA) een eerder gesloten pensioenakkoord "plots niet meer wouden honoreren". De loodsen voelen zich, meer dan andere beroepen in de nautische keten, geviseerd. Het is wachten tot beide partijen opnieuw aan tafel gaan.

Nalatigheid

"Op 2 juni werd met ministers De Ridder en Jambon een principieel akkoord bereikt", liet de BvL eerder optekenen. "Na vier maanden intensieve samenwerking met het kabinet van minister van Havens Annick De Ridder (N-VA), weigerde de overheid op 30 september onverwacht de noodzakelijke afronding van de voorbereidingen. Deze nalatigheid vormt een directe schending van het eerder gesloten principiële akkoord."

Al sinds zondag 5 oktober voeren de drie beroepsverenigingen (AvK, BvL en OVL) en de drie vakbonden (ACOD, ACV en VSOA) als loodsenfront gezamenlijke stiptheidsacties uit.

