De politie doet een oproep naar getuigen die het slachtoffer tussen 4 en 5 uur opgemerkt hebben op de Torhoutsesteenweg of elders in Oostende. Zo kan het opgevallen zijn dat het slachtoffer ten val kwam op het kruispunt met de Nieuwpoortsesteenweg.

De speurders zijn ook naar een specifieke getuige op zoek. Uit bewakingsbeelden bleek immers dat hij als laatste contact heeft gehad met het slachtoffer. Het gaat om een man van vermoedelijk dertig tot veertig jaar oud. De getuige is mager gebouwd, maar heeft brede schouders. Hij kan ook herkend worden aan zijn kort blond of bruin haar in piekjes. Daarnaast zou de man Nederlands met een buitenlands accent spreken.

Alle informatie over de zaak is welkom via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300. Ook aan de getuige zelf wordt gevraagd om zich te melden bij de politie.