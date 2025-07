Elke tweede zondag van juli vindt de Big Jump plaats - een internationaal evenement waarbij jaarlijks duizenden burgers over heel Europa een sprong wagen voor proper water. "De uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit blijven bestaan", stelt organisator GoodPlanet. "Ons grond- en oppervlaktewater is sterk vervuild en vaak van slechte kwaliteit. Metingen wijzen uit dat slechts één van de 195 Vlaamse waterlopen in goede staat is." In Wallonië verbetert de toestand van de oppervlaktewaterlichamen wel langzaam. Daar is zowat 44 procent in goede toestand.

Vorig jaar sprongen bijna tweeduizend mensen op dertig locaties in heel België in het water. Dit jaar hoopt GoodPlanet op nog meer deelnemers. De West-Vlaamse steden die deelnamen waren: Avelgem, Brugge, Damme, De Panne, Kortrijk, Oudenburg, Veurne en Westende-Nieuwpoort.