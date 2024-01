Patrick en zoon Chiel Lemahieu-Ameloot meten vandaag de schade op. De suikerbieten op hun veld in Watou lijden onder de vorst en dat kan je met eigen ogen zien. “Je ziet hier toch een kleurverschil. Volgens mijn indruk is de ene goed en de andere minder goed. Of slecht. Ik weet het niet. Dat is een vraagteken dat we niet weten. Het stukje dat onder de grond zit, is waarschijnlijk nog goed. Hoe dit verder evolueert, zullen we in de eerste dagen kunnen zien, denk ik.”